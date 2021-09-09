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Главы 83 государств примут участие в неделе высокого уровня ГА ООН

Главы 83 государств примут участие в неделе высокого уровня ГА ООН Главы 83 государств, как ожидается, примут участие в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.
Другие страны
9 сентября 2021 г. 20:57
Главы 83 государств примут участие в неделе высокого уровня ГА ООН

Главы 83 государств, как ожидается, примут участие в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг председатель 75-й сессии ГА ООН Волкан Бозкыр на итоговой пресс-конференции.

"К настоящему моменту о намерении присутствовать лично заявили главы 83 государств, 26 [лидеров] подали заявки на выступление в записи", - сообщил Бозкыр, отметив, что ожидается также личное присутствие одного вице-президента.

В мероприятиях недели высокого уровня ГА ООН примут личное участие 43 главы правительств и трое заместителей, 12 глав правительств предоставят записанное обращение, лично выступят главы внешнеполитических ведомств 23 стран.

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