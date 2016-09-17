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    Главы 27 стран ЕС проведут неформальный саммит на Мальте в начале 2017 года

    Саммит может пройти в феврале

    Баку. 17 Сентября. REPORT.AZ/ Главы 27 стран Евросоюза, без Великобритании, проведут неформальный саммит на Мальте в начале 2017 года.

    Как передает Report, об этом говорится в "дорожной карте" по итогам неформального саммита 27 лидеров в Братиславе.

    "Главы 27 государств ЕС проведут неформальную встречу в начале 2017 года в Валлетте (Мальта)", — говорится в сообщении.

    Ранее источник, близкий к руководству ЕС, сообщил РИА Новости, что следующий саммит глав 27 государств ЕС может пройти в начале 2017 года в Валлетте, вероятнее всего, в феврале.

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