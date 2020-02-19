Главврач еще одной больницы в Китае заразился коронавирусом

Главный врач Восьмой больницы в китайском Ухане заразилась коронавирусом и госпитализирована, ее состояние оценивается как критическое. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета "Бэйцзинбао".

По ее данным, женщина по имени Ван Пин находится в отделении интенсивной терапии больницы "Цзиньиньтань" в Ухане. Сообщается, что для спасения ее жизни "уже найдена плазма крови" - Госкомитет по делам здравоохранения КНР ранее рекомендовал для лечения тяжелобольных применять метод переливания плазмы крови выздоровевших пациентов, ранее инфицированных коронавирусом нового типа.

Ранее стало известно о смерти от коронавируса главного врача больницы "Учан" в Ухане - Лю Чжимин умер на 52-м году жизни, он стал первым руководителем медицинского учреждения, который умер от коронавируса нового типа.