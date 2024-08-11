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Главу временного правительства Бангладеш оправдали по делу о коррупции

Главу временного правительства Бангладеш оправдали по делу о коррупции Глава временного правительства Бангладеш, нобелевский лауреат Мухаммад Юнус оправдан по делу о взяточничестве, которое было возбуждено против него в период правления экс-премьера страны Шейх Хасины.
Другие страны
11 августа 2024 г. 22:09
Главу временного правительства Бангладеш оправдали по делу о коррупции

Глава временного правительства Бангладеш, нобелевский лауреат Мухаммад Юнус оправдан по делу о взяточничестве, которое было возбуждено против него в период правления экс-премьера страны Шейх Хасины.

Как передает Report, об этом сообщила газета Daily Observer.

По ее данным, судья специального судебного участка Дакки 11 августа принял заявление антикоррупционной комиссии о прекращении уголовного преследования по делу Юнуса. Нобелевский лауреат оправдан спустя три дня после того, как он и члены его кабинета были приведены к присяге.

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