Главу временного правительства Бангладеш оправдали по делу о коррупции

Глава временного правительства Бангладеш, нобелевский лауреат Мухаммад Юнус оправдан по делу о взяточничестве, которое было возбуждено против него в период правления экс-премьера страны Шейх Хасины.

Глава временного правительства Бангладеш, нобелевский лауреат Мухаммад Юнус оправдан по делу о взяточничестве, которое было возбуждено против него в период правления экс-премьера страны Шейх Хасины.

Как передает Report, об этом сообщила газета Daily Observer .

По ее данным, судья специального судебного участка Дакки 11 августа принял заявление антикоррупционной комиссии о прекращении уголовного преследования по делу Юнуса. Нобелевский лауреат оправдан спустя три дня после того, как он и члены его кабинета были приведены к присяге.