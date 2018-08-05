Главу управления МВД Узбекистана зарезали на рабочем месте

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Руководитель патрульно-постовой службы МВД Узбекистана Дилшод Акрамов найден мёртвым в своём служебном помещении.

Как передает Report со ссылкой на Газета.uz, неизвестный вошёл в рабочий кабинет сотрудника полиции и ударил его ножом, а после этого злоумышленник скрылся с места преступления.

В МВД страны утверждают, что напавший мужчина мог быть знакомым стража порядка. Управление патрульно-постовой службы Акрамов возглавлял с июля текущего года.

По данному факту генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье "Умышленное убийство с особой жестокостью".