 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Главу управления МВД Узбекистана зарезали на рабочем месте

    Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Руководитель патрульно-постовой службы МВД Узбекистана Дилшод Акрамов найден мёртвым в своём служебном помещении. 

    Как передает Report со ссылкой на Газета.uz, неизвестный вошёл в рабочий кабинет сотрудника полиции и ударил его ножом, а после этого злоумышленник скрылся с места преступления.

    В МВД страны утверждают, что напавший мужчина мог быть знакомым стража порядка. Управление патрульно-постовой службы Акрамов возглавлял с июля текущего года.

    По данному факту генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье "Умышленное убийство с особой жестокостью".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi