Главу Сената Испании заподозрили в плагиате

Председатель Сената (верхняя палата парламента) Испании Мануэль Крус мог прибегнуть к плагиату при составлении своего пособия по философии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета ABC.

По ее информации, речь идет об учебнике "Современная философия", который был опубликован в 2002 году и переиздан в 2010 году. Главу Сената, который также является преподавателем университета, заподозрили в том, что он задействовал в своем пособии целые параграфы работ не менее девяти авторов, не ссылаясь на них.

Как пишет издание, всего в пособии выявлено не менее 15 случаев плагиата. Так, Крус мог задействовать в своем учебнике труды итальянских философов Николы Аббаньяно (1901-1990) и Джанни Ваттимо, а также других мыслителей.

Сам председатель испанского Сената пока данную информацию не комментировал.