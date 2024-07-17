Главу Секретной службы США Читл вызовут в конгресс для показаний по делу Трампа

Руководство комитета по надзору Палаты представителей США намерено направить повестку директору Секретной службы Кимберли Читл и вызывать ее для дачи показаний по ситуации с безопасностью на недавнем митинге экс-президента Дональда Трампа, во время которо

Руководство комитета по надзору Палаты представителей США намерено направить повестку директору Секретной службы Кимберли Читл и вызывать ее для дачи показаний по ситуации с безопасностью на недавнем митинге экс-президента Дональда Трампа, во время которого политик получил ранение.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщили в пресс-службе комитета.

"Хотя Секретная служба подтвердила, что директор Читл, как ожидается, предстанет на слушаниях в комитете 22 июля, дабы предотвратить любую попытку отказаться от выступления, председатель направит ей повестку. Директор Читл должна ответить перед Конгрессом и американским народом за исторический провал, который произошел в период ее пребывания на данном посту", - говорится в заявлении.