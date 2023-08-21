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Главу разведки Словакии сняли с должности после обвинений в создании преступной группы

Главу разведки Словакии сняли с должности после обвинений в создании преступной группы Президент Словакии Зузана Чапутова подписала указ о временном отстранении от должности главы секретной службы SIS Михала Алача, против которого словацкая полиция ранее выдвинула ряд обвинений.
Другие страны
21 августа 2023 г. 16:38
Главу разведки Словакии сняли с должности после обвинений в создании преступной группы

Президент Словакии Зузана Чапутова подписала указ о временном отстранении от должности главы секретной службы SIS Михала Алача, против которого словацкая полиция ранее выдвинула ряд обвинений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает интернет-портал pravda.sk.

"Его [Алача] пребывание на государственной службе угрожало бы ее интересам", - сказал пресс-секретарь президента Мартин Стрижинц.

Алач 19 августа был задержан полицией по обвинению в превышении полномочий и создании преступной группы.

В пятницу в Братиславе состоялось экстренное заседание Совбеза Словакии, на котором премьер-министр Людовит Одор прокомментировал намерения полиции задержать главу SIS, сказав, что никто в республике не является неприкасаемым, если нарушает закон.

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