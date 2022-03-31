Главу разведки Франции отправили в отставку из-за ситуации в Украине

Руководитель французской военной разведки генерал Эрик Видо отправлен в отставку после всего семи месяцев пребывания на посту.
Как передает Report, об этом сообщила газета
По словам обозревателя Жан-Доминика Мерше, 55-летний генерал Видо уволен "за недостатки в работе разведки в период украинского кризиса".
Военная разведка напрямую подчиняется Главному штабу ВС Франции. Ранее в интервью газете
Согласно сведениям L'Opinion, на посту главы военной разведки Видо может заменить 52-летний генерал Жак Ланглад де Монгро, который командовал 11-й воздушно-десантной бригадой, а также выполнял обязанности инспектора сухопутных войск.