Главу правительства Мали госпитализировали

Временный премьер-министр Мали Чогель Кокалла Маига был госпитализирован в одну из частных клиник Бамако.

Временный премьер-министр Мали Чогель Кокалла Маига был госпитализирован в одну из частных клиник Бамако.

Как передает Report, об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на врача указанного медицинского учреждения.

По его словам, 64-летний Маига почувствовал себя плохо и был доставлен в больницу. "С премьером на данном этапе все в порядке, он находится под наблюдением врачей", - заявил собеседник AFP.

Секретариат премьер-министра Мали подтвердил факт его госпитализации. "После 14 месяцев напряженного труда глава правительства Чогель Кокалла Маига был отправлен на принудительный отдых своим врачом, - цитирует сообщение газета Journal du Mali. - Премьер возобновит свою деятельность на предстоящей неделе".