О нас

Главу правительства Мали госпитализировали

Главу правительства Мали госпитализировали Временный премьер-министр Мали Чогель Кокалла Маига был госпитализирован в одну из частных клиник Бамако.
Другие страны
14 августа 2022 г. 01:17
Главу правительства Мали госпитализировали

Временный премьер-министр Мали Чогель Кокалла Маига был госпитализирован в одну из частных клиник Бамако.

Как передает Report, об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на врача указанного медицинского учреждения.

По его словам, 64-летний Маига почувствовал себя плохо и был доставлен в больницу. "С премьером на данном этапе все в порядке, он находится под наблюдением врачей", - заявил собеседник AFP.

Секретариат премьер-министра Мали подтвердил факт его госпитализации. "После 14 месяцев напряженного труда глава правительства Чогель Кокалла Маига был отправлен на принудительный отдых своим врачом, - цитирует сообщение газета Journal du Mali. - Премьер возобновит свою деятельность на предстоящей неделе".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Malinin hökumət başçısı xəstəxanaya yerləşdirilib

Самое важное

В Шуше перехвачен квадракоптер-разведчик армянских вооруженных формирований
ФотоВ Шуше перехвачен квадракоптер-разведчик армянских вооруженных формирований
13 августа 2022 г. 15:21
Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу
Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу
13 августа 2022 г. 14:04
Депутат из Лачына: Для нас большое счастье, что президент объявил о возвращении
Депутат из Лачына: Для нас большое счастье, что президент объявил о возвращении
13 августа 2022 г. 13:36
Азербайджанской армии поручено решить вопросы относительно дороги в объезд Лачына
Азербайджанской армии поручено решить вопросы относительно дороги в объезд Лачына
13 августа 2022 г. 12:08
В Минобороны Азербайджана проанализировали операцию Возмездие
В Минобороны Азербайджана проанализировали операцию "Возмездие"
13 августа 2022 г. 11:51
Умер армянский генерал, известный как «Ходжалинский палач»
Умер армянский генерал, известный как «Ходжалинский палач»
13 августа 2022 г. 03:12
Президент: Операция Возмездие еще раз показала Армении, что нас никто и ничто не может остановить
Президент: Операция "Возмездие" еще раз показала Армении, что нас никто и ничто не может остановить
13 августа 2022 г. 00:10
Президент Ильхам Алиев рассказал об операции Возмездие
Президент Ильхам Алиев рассказал об операции "Возмездие"
12 августа 2022 г. 17:29
Верховный главнокомандующий: На своих землях мы можем проводить любую операцию в любое время
Верховный главнокомандующий: На своих землях мы можем проводить любую операцию в любое время
12 августа 2022 г. 17:28
Президент выделил Госагентству 3,2 миллиона манатов
Президент выделил Госагентству 3,2 миллиона манатов
12 августа 2022 г. 16:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi