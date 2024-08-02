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Главу политбюро ХАМАС Ханию похоронили в Катаре

Главу политбюро ХАМАС Ханию похоронили в Катаре Главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию, погибшего в Тегеране, похоронили на кладбище в городе Лусаил к северу от Дохи.
Другие страны
2 августа 2024 г. 17:54
Главу политбюро ХАМАС Ханию похоронили в Катаре

Главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию, погибшего в Тегеране, похоронили на кладбище в городе Лусаил к северу от Дохи.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает в пятницу "Аль-Джазира".

На церемонии погребения присутствовали официальные лица, члены королевской семьи Катара и члены семьи самого Хании. Также церемонию посетили первый вице-президент Ирана Мохаммад-Реза Ареф и глава МИД Турции Хакан Фидан.

На прощание с Ханией вышли тысячи человек. Сначала молитвы над гробом с его телом произнесли в мечети Мухаммад ибн Абд аль-Ваххаб в Дохе, после чего его перевезли в Лусаил.

В связи с присутствием десятков государственных деятелей, в основном из исламских стран на церемонии значительно усилили меры безопасности.

Молитвы по Хании также звучали в пятницу в Индонезии, Турции, Йемене, других странах, а в Пакистане вместе с верующими молитву произнес премьер-министр страны Шахбаз Шариф.

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Версия на английском языке Hamas political bureau chief buried in Qatar
Версия на азербайджанском языке HƏMAS Siyasi Bürosunun rəhbəri Haniyə Qətərdə dəfn edilib

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