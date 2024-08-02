Главу политбюро ХАМАС Ханию похоронили в Катаре

Главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию, погибшего в Тегеране, похоронили на кладбище в городе Лусаил к северу от Дохи.
Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает в пятницу "Аль-Джазира".
На церемонии погребения присутствовали официальные лица, члены королевской семьи Катара и члены семьи самого Хании. Также церемонию посетили первый вице-президент Ирана Мохаммад-Реза Ареф и глава МИД Турции Хакан Фидан.
На прощание с Ханией вышли тысячи человек. Сначала молитвы над гробом с его телом произнесли в мечети Мухаммад ибн Абд аль-Ваххаб в Дохе, после чего его перевезли в Лусаил.
В связи с присутствием десятков государственных деятелей, в основном из исламских стран на церемонии значительно усилили меры безопасности.
Молитвы по Хании также звучали в пятницу в Индонезии, Турции, Йемене, других странах, а в Пакистане вместе с верующими молитву произнес премьер-министр страны Шахбаз Шариф.