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Главу Пентагона выписали из больницы

Главу Пентагона выписали из больницы Министр обороны США Ллойд Остин, госпитализированный 1 января в Национальный медицинский центр Уолтера Рида, штат Мэриленд, выписан из больницы.
Другие страны
15 января 2024 г. 21:37
Главу Пентагона выписали из больницы

Министр обороны США Ллойд Остин, госпитализированный 1 января в Национальный медицинский центр Уолтера Рида, штат Мэриленд, выписан из больницы.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы Пентагона.

Из документа следует, что Остин был выписан в понедельник.

"Министр по-прежнему восстанавливается и, согласно указанию врачей, некоторое время будет исполнять свои обязанности дистанционно до полного возвращения в Пентагон", - отмечается в заявлении.

В Пентагоне подчеркнули, что у Остина имеется полный доступ к защищенным каналам связи.

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