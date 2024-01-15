Главу Пентагона выписали из больницы

Министр обороны США Ллойд Остин, госпитализированный 1 января в Национальный медицинский центр Уолтера Рида, штат Мэриленд, выписан из больницы.

Министр обороны США Ллойд Остин, госпитализированный 1 января в Национальный медицинский центр Уолтера Рида, штат Мэриленд, выписан из больницы.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы Пентагона.

Из документа следует, что Остин был выписан в понедельник.

"Министр по-прежнему восстанавливается и, согласно указанию врачей, некоторое время будет исполнять свои обязанности дистанционно до полного возвращения в Пентагон", - отмечается в заявлении.

В Пентагоне подчеркнули, что у Остина имеется полный доступ к защищенным каналам связи.