Главу Пентагона снова госпитализировали

Министр обороны США Ллойд Остин госпитализирован с подозрением на проблемы с мочевым пузырем.

Министр обороны США Ллойд Остин госпитализирован с подозрением на проблемы с мочевым пузырем.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном заявлении пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера.

В документе отмечается, что Остин примерно в 14:20 по местному времени (23:20 - бакинское) был доставлен в центр Уолтера Рида "для обследования из-за симптомов, указывающих на появившиеся проблемы с мочевым пузырем". Пресс-секретарь Пентагона отметил, что о госпитализации Остина доложено заместителю министра обороны Кэтлин Хикс и председателю Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералу Чарльзу Брауну, а также Белому дому и Конгрессу.

"В настоящий момент министр сохраняет функции и продолжает выполнять обязанности", - отметил пресс-секретарь Пентагона, подчеркнув, что замминистра обороны США готова в случае необходимости приступить к исполнению обязанностей главы ведомства.

В конце декабря у 70-летнего Остина было выявлено онкозаболевание. Запоздалое сообщение о госпитализации 1 января вызвало однозначную реакцию и стало предметом критики оппонентов Байдена.