Главу Национального банка Словакии обвинили в коррупции

Председатель Национального банка Словакии, экс-министр финансов республики (2012-2019) Петер Кажимир обвинен полицией в коррупции.
Кажимир замешан в попытке подкупа бывшего президента Финансового управления республики Франтишека Имрече, который сообщил об этом полиции. Действующий председатель Нацбанка, как он заявил, передал ему взятку в 50 тыс евро.
Кажимир категорически отверг выдвинутые против него обвинения, подчеркнув полное отсутствие улик. Полиция пока отказывается комментировать данное дело.