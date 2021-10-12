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Главу Национального банка Словакии обвинили в коррупции

Главу Национального банка Словакии обвинили в коррупции Председатель Национального банка Словакии, экс-министр финансов республики (2012-2019) Петер Кажимир обвинен полицией в коррупции.
Другие страны
12 октября 2021 г. 22:31
Главу Национального банка Словакии обвинили в коррупции
Петер Кажимир

Председатель Национального банка Словакии, экс-министр финансов республики (2012-2019) Петер Кажимир обвинен полицией в коррупции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник телеканал TA3.

Кажимир замешан в попытке подкупа бывшего президента Финансового управления республики Франтишека Имрече, который сообщил об этом полиции. Действующий председатель Нацбанка, как он заявил, передал ему взятку в 50 тыс евро.

Кажимир категорически отверг выдвинутые против него обвинения, подчеркнув полное отсутствие улик. Полиция пока отказывается комментировать данное дело.

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Версия на азербайджанском языке Slovakiya Milli Bankının rəhbəri korrupsiyada ittiham olunur

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