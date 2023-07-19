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Главу МВД Словакии отправили в отставку из-за разногласий с руководством полиции

Главу МВД Словакии отправили в отставку из-за разногласий с руководством полиции Президент Словакии Зузана Чапутова отправила в отставку министра внутренних дел республики Ивана Шимко.
Другие страны
19 июля 2023 г. 17:41
Главу МВД Словакии отправили в отставку из-за разногласий с руководством полиции

Президент Словакии Зузана Чапутова отправила в отставку министра внутренних дел республики Ивана Шимко.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Словацкое телевидение.

Президент поручила исполнять обязанности главы МВД премьер-министру республики Людовиту Одору. Причиной отставки Шимко, по данным телеканала, стали его разногласия с руководством полиции страны.

Отставка Шимко произошла по предложению Одора. Премьер проинформировал, что между оставившим пост политиком и руководством полиции в последнее время "резко усилилось недоверие". Полицию, как он сказал, намеривались покинуть более 20 высокопоставленных офицеров.

Между тем экс-премьер Словакии и председатель оппозиционной партии "Голос - социальная демократия" Петер Пеллегрини раскритиковал решение об отставке Шимко. "Отправить в отставку главу МВД за два месяца до досрочных парламентских выборов (они состоятся 30 сентября) в ситуации, когда половина избирателей страны боится, что их итоги будут сфальсифицированы - безответственное решение, - сказал он. - Одна из силовых структур государства принудила к отставке собственного министра".

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