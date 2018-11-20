 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Главу МВД Израиля обвиняют в финансовых махинациях

    Решение о проведении расследования примет прокуратура Израиля

    Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Израильская полиция потребовала расследовать деятельность лидера партии "ШАС", министра внутренних дел Израиля Арье Дери

    Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, министра обвиняют в уклонении от налогов, отмывании денег и других финансовых преступлениях.

    Большую часть преступлений, по версии полиции, Дери совершил до 2015 года, когда был назначен главой МВД.

    Решение о проведении расследования примет прокуратура после ознакомления с материалами.

    В 2000 году Арье Дари был приговорен к 22 месяцам лишения свободы по обвинению в коррупции и получении взятки. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi