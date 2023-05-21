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Главу МВД Британии могут привлечь к следствию за превышение скорости

Главу МВД Британии могут привлечь к следствию за превышение скорости Главу МВД Британии Суэллу Браверман могут привлечь к следствию по делу о превышении скорости по требованию представителей оппозиционных партий.
Другие страны
21 мая 2023 г. 07:39
Главу МВД Британии могут привлечь к следствию за превышение скорости

Главу МВД Британии Суэллу Браверман могут привлечь к следствию по делу о превышении скорости по требованию представителей оппозиционных партий.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Guardian.

"Лейбористы и либерал-демократы потребовали провести расследование событий советником премьер-министра по министерским интересам Лори Магнусом. По правилам Риши Сунак должен будет поручить своему советнику по этике изучить обвинения, которые, по мнению лейбористов, могут нарушить кодекс министра", — указано в сообщении.

Отмечается, что Браверман обратилась к подчиненным с просьбой организовать частный курс обучения вождению после того, как в июле 2022 года она получила штраф за превышение скорости.

Дело в том, что прохождение курса позволило бы Браверман избежать начисления штрафных баллов на свои права — в оппозиции назвали эти действия министра злоупотреблением своим положением.

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