Главу МИД Ирландии увели со сцены из-за угрозы взрыва

Министра иностранных дел Ирландии Саймона Ковени увели со сцены во время выступления из-за угрозы взрыва.

Министра иностранных дел Ирландии Саймона Ковени увели со сцены во время выступления из-за угрозы взрыва.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал ITV.

Ковени выступал с речью на мероприятии в Белфасте, однако охрана министра увела его со сцены посередине выступления.

По данным издания, неизвестные угнали белый минивэн, и, угрожая водителю оружием, потребовали ехать к зданию, где проходило мероприятие, положив в автомобиль канистру.

По данным агентства Reuters, министра увели, когда на парковке здания служба безопасности обнаружила подозрительный объект в угнанном автомобиле.

Ковени в опубликованном заявлении в Twitter написал, что "опечален и разочарован тем, что кто-то подвергся нападению и стал жертвой таким образом".