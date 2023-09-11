Главу МИД Чили попытались ограбить в столице страны

Вооруженные преступники попытались ограбить министра иностранных дел Чили Альберта ван Клаверена.

Вооруженные преступники попытались ограбить министра иностранных дел Чили Альберта ван Клаверена.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал 24horas.

"Ночью министр иностранных дел возвращался домой в сопровождении водителя и полицейского эскорта, когда из автомобиля вышли двое человек, один из них был вооружен огнестрельным оружием. Они начали угрожать эскорту, который регулярно сопровождает министра", - приводит телеканал слова начальника районной полиции Алисона Ларраньяги.

Сотрудница полиции, которая ехала в автомобиле вместе с главой МИД, открыла огонь, после чего нападавшие сбежали. Правоохранителям удалось задержать двоих преступников. Один из них был ранен. По данным полиции, оба задержанных ранее уже привлекались к уголовной ответственности.

Глава МИД возвращался домой из аэропорта Сантьяго, где встречал президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.