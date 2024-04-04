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Главу канцелярии президента Польши взяли под охрану

Главу канцелярии президента Польши взяли под охрану Главе администрации президента Польши Анджея Дуды Марчину Масталереку выделили круглосуточную правительственную охрану.
Другие страны
4 апреля 2024 г. 11:45
Главу канцелярии президента Польши взяли под охрану

Главе администрации президента Польши Анджея Дуды Марчину Масталереку выделили круглосуточную правительственную охрану.

Как передает Report, об этом сообщает газета Rzeczpospolita.

Решение об охране было принято главой МВД страны.

"Угроза реальна", - сообщил газете источник в осведомленных кругах.

Причиной происходящего в СМИ называют высказывания чиновника, в частности, о крупнейшей оппозиционной партии в стране "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, которая была у власти в республике с 2015 по 2023 годы. В своих публичных заявлениях он выступал за отправку Качиньского на пенсию, спорил с бывшим министром обороны, критиковал позицию оппозиции в отношении президента Дуды, которого, по его мнению, в партии не оценили по достоинству.

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Версия на английском языке Head of Polish president's office provided with gov't security

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