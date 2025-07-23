Главу Генштаба ВС Франции отправили в отставку

Начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) Франции Тьерри Бюркара отправили в отставку. Этот пост займет генерал Военно-воздушных сил (ВВС) Фабьен Мандон.
Как передает Report, об этом в соцсетях сообщил министр ВС Себастьен Лекорню.
"Выражаем благодарность генералу армии Тьерри Бюркару, который четыре года занимал высшую должность начальника Генерального штаба обороны Франции", - сказал министр.
По словам Лекорню, Бюркар имел четкое стратегическое видение угроз, а также был привержен процессу адаптации ВС к противодействию угрозам.