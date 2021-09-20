Главу Европарламента госпитализировали с пневмонией

Председатель Европарламента Давид Сассоли находится в больнице в Страсбурге, у него диагностировали пневмонию, его состояние оценивается как "хорошее".

Председатель Европарламента Давид Сассоли находится в больнице в Страсбурге, у него диагностировали пневмонию, его состояние оценивается как "хорошее".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении пресс-службы политика.

"В результате обследования была диагностирована пневмония, после чего было проведено соответствующее лечение. Он находится в хорошем состоянии", - отметили в пресс-службе.

65-летний Сассоли попал в больницу еще в минувшую среду - в разгар пленарной сессии Европейского парламента.