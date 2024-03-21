О нас

Главред журнала Le Figaro: Саркози и Меркель называли безумием прием Украины в НАТО

Главред журнала Le Figaro: Саркози и Меркель называли безумием прием Украины в НАТО Происходящее в Украине предсказывали еще бывшие лидеры Франции и Германии Николя Саркози и Ангела Меркель в 2008 году, ситуация наводит на мысли, не стоило ли Киеву сохранять нейтралитет и отказаться от идеи вступления в НАТО.
Другие страны
21 марта 2024 г. 21:34
Главред журнала Le Figaro: Саркози и Меркель называли безумием прием Украины в НАТО

Происходящее в Украине предсказывали еще бывшие лидеры Франции и Германии Николя Саркози и Ангела Меркель в 2008 году, ситуация наводит на мысли, не стоило ли Киеву сохранять нейтралитет и отказаться от идеи вступления в НАТО.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналист, главный редактор Le Figaro Magazine (еженедельное приложение к ежедневной газете Le Figaro - ред.) Гийом Рокетт в эфире телеканала LCI.

"Еще в 2008 году президент США Джордж Буш выступал за прием Украины в НАТО, на что Николя Саркози и Ангела Меркель ответили, что этого делать не надо, поскольку это безумие, которое будет расценено Россией как провокация", - отметил он.

По словам журналиста, возникает дискуссионный вопрос, не стоило ли Украине остаться более нейтральной.

Ранее Саркози неоднократно заявлял, что Украина должна оставаться нейтральной страной и стремиться стать мостом между Европой и Россией.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “Le Figaro”nun baş redaktoru: Sarkozi və Merkel Ukraynanın NATO-ya qəbulunu ağılsızlıq adlandırıblar

Самое важное

Баку призвал Париж не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана
Баку призвал Париж не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана
21 марта 2024 г. 14:58
Президент зажег праздничный костер в Ханкенди и поздравил азербайджанский народ
ФотоПрезидент зажег праздничный костер в Ханкенди и поздравил азербайджанский народ
18 марта 2024 г. 17:40
Президент Ильхам Алиев и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступили с заявлениями для прессы
Президент Ильхам Алиев и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступили с заявлениями для прессы
18 марта 2024 г. 00:06
Президент Ильхам Алиев заявил о хороших шансах на урегулирование отношений между Азербайджаном и Арменией
Президент Ильхам Алиев заявил о хороших шансах на урегулирование отношений между Азербайджаном и Арменией
17 марта 2024 г. 22:55
Президент Азербайджана: Сегодня мы находимся в активной фазе мирных переговоров с Арменией
Президент Азербайджана: Сегодня мы находимся в активной фазе мирных переговоров с Арменией
17 марта 2024 г. 22:53
Президент Ильхам Алиев: Реформы в Вооруженных силах Азербайджана привели к хорошим результатам
Президент Ильхам Алиев: Реформы в Вооруженных силах Азербайджана привели к хорошим результатам
17 марта 2024 г. 22:44
Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом один на один
ФотоСостоялась встреча Президента Ильхама Алиева с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом один на один
17 марта 2024 г. 20:25
Президент ознакомился с новыми автомобилями скорой медицинской помощи
ФотоПрезидент ознакомился с новыми автомобилями скорой медицинской помощи
16 марта 2024 г. 13:20
Байден поздравил президента Ильхама Алиева с праздником Новруз
Байден поздравил президента Ильхама Алиева с праздником Новруз
16 марта 2024 г. 11:10
Генсек НАТО посетит Азербайджан
Генсек НАТО посетит Азербайджан
15 марта 2024 г. 17:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi