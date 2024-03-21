Главред журнала Le Figaro: Саркози и Меркель называли безумием прием Украины в НАТО

Происходящее в Украине предсказывали еще бывшие лидеры Франции и Германии Николя Саркози и Ангела Меркель в 2008 году, ситуация наводит на мысли, не стоило ли Киеву сохранять нейтралитет и отказаться от идеи вступления в НАТО.

Происходящее в Украине предсказывали еще бывшие лидеры Франции и Германии Николя Саркози и Ангела Меркель в 2008 году, ситуация наводит на мысли, не стоило ли Киеву сохранять нейтралитет и отказаться от идеи вступления в НАТО.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналист, главный редактор Le Figaro Magazine (еженедельное приложение к ежедневной газете Le Figaro - ред.) Гийом Рокетт в эфире телеканала LCI.

"Еще в 2008 году президент США Джордж Буш выступал за прием Украины в НАТО, на что Николя Саркози и Ангела Меркель ответили, что этого делать не надо, поскольку это безумие, которое будет расценено Россией как провокация", - отметил он.

По словам журналиста, возникает дискуссионный вопрос, не стоило ли Украине остаться более нейтральной.

Ранее Саркози неоднократно заявлял, что Украина должна оставаться нейтральной страной и стремиться стать мостом между Европой и Россией.