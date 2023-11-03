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Главой ВМС США впервые стала женщина

Главой ВМС США впервые стала женщина Адмирал Лиза Франчетти была утверждена Сенатом на должность главы ВМС, что сделало ее первой женщиной, занимающей эту должность как в ВМС, так и в комитете начальников штабов.
Другие страны
3 ноября 2023 г. 04:39
Главой ВМС США впервые стала женщина

Адмирал Лиза Франчетти была утверждена Сенатом на должность главы ВМС, что сделало ее первой женщиной, занимающей эту должность как в ВМС, так и в комитете начальников штабов.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

"Я рад, что Сенат утвердил адмирала Лизу Франчетти на должности главы операций ВМС", - сказал он.

Ранее Белый дом сообщал о том, что после утверждения Франчетти станет первой женщиной, возглавляющей ВМС, а также первой женщиной в комитете начальников штабов - высшем руководящем органе американской армии.

Как офицер ВМФ США Франкетти занимала должность директора по стратегии, планам и политике Объединенного штаба с 2020 по 2022 год, второго заместителя начальника военно-морских операций по развитию боевых действий в 2020 году и командующего Шестым флотом США с 2018 по 2020 год. Она была второй женщиной, получившей звание четырехзвездного адмирала ВМС США.

21 июля 2023 года президент Байден выдвинул кандидатуру Франкетти на должность начальника военно-морских операций на смену адмиралу Гилдею.

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