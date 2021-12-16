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Главой полиции Нью-Йорка впервые станет женщина

Главой полиции Нью-Йорка впервые станет женщина Афроамериканка Кичант Сэвел возглавит управление полиции Нью-Йорка, таким образом впервые руководить работой правоохранителей в городе будет женщина.
Другие страны
16 декабря 2021 г. 08:23
Главой полиции Нью-Йорка впервые станет женщина
Кичант Сэвел

Афроамериканка Кичант Сэвел возглавит управление полиции Нью-Йорка, таким образом впервые руководить работой правоохранителей в городе будет женщина.

Как передает Report со ссылкой на "Haber Global", кандидатуру Сэвел утвердил избранный мэр Нью-Йорка Эрик Адамс, который сам 22 года проработал в полиции мегаполиса. "Кичант Сэвел доказала, что является борцом с преступностью, у которой есть опыт и эмоциональный интеллект, чтобы дать нью-йоркцам необходимую им безопасность, а также справедливость, которую они заслуживают", - приводит издание заявление Адамса.

В свою очередь 49-летняя новая глава полиции заявила, что "со всей серьезностью относится к этому назначению и его исторической важности".

Последний год Сэвел была главой детективного отдела полиции в округе Нассау (штат Нью-Йорк), где у нее в подчинении было чуть более 350 человек. Теперь же ей, работающей в правоохранительных органах 25 лет, предстоит возглавить самое крупное отделение полиции в стране со штатом в 52 тыс. человек.

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