Главой МВД Великобритании назначена экс-министр энергетики

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Главой министерства внутренних дел Великобритании назначена Амбер Радд. Как сообщает Report со ссылкой на Би-Би-Си, такое решение приняла новая глава правительства Тереза Мэй.

52-летняя Радд ранее занимала пост министра энергетики и по проблемам климатических изменений.

Филип Хэммонд назначен главой Министерства финансов. В правительстве Дэвида Кэмерона он занимал должность министра иностранных дел. В прошлом он также занимал посты министра обороны и транспорта. На своей новой должности он сменил Джорджа Озборна, который покинул кабинет по собственному желанию.

Майкл Фэллон, работающий на посту министра обороны с 2014 года, сохранит свою должность.