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    Главой МВД Великобритании назначена экс-министр энергетики

    Такое решение приняла новая глава правительства Тереза Мэй

    Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Главой министерства внутренних дел Великобритании назначена Амбер Радд. Как сообщает Report со ссылкой на Би-Би-Си, такое решение приняла новая глава правительства Тереза Мэй.

    52-летняя Радд ранее занимала пост министра энергетики и по проблемам климатических изменений.

    Филип Хэммонд назначен главой Министерства финансов. В правительстве Дэвида Кэмерона он занимал должность министра иностранных дел. В прошлом он также занимал посты министра обороны и транспорта. На своей новой должности он сменил Джорджа Озборна, который покинул кабинет по собственному желанию.

    Майкл Фэллон, работающий на посту министра обороны с 2014 года, сохранит свою должность.

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