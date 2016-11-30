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    Главой министерства экономразвития России станет Максим Орешкин

    Президент Владимир Путин предложил 34-летнему заместителю министра финансов Максиму Орешкину возглавить минэкономразвития

    Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин предложил 34-летнему заместителю министра финансов Максиму Орешкину возглавить минэкономразвития, тот согласился, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Максим Станиславович, Вы работаете не так давно, но, в целом уже немало, и работаете успешно. Я хочу Вам предложить должность министра экономического развития", - сказал Путин.

    "Я согласен", - ответил Орешкин.

    В минфине Орешкин курировал макроэкономическое направление, до этого работал в "ВТБ Капитале" и Росбанке.

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