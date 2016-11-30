Главой министерства экономразвития России станет Максим Орешкин

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин предложил 34-летнему заместителю министра финансов Максиму Орешкину возглавить минэкономразвития, тот согласился, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Максим Станиславович, Вы работаете не так давно, но, в целом уже немало, и работаете успешно. Я хочу Вам предложить должность министра экономического развития", - сказал Путин.

"Я согласен", - ответил Орешкин.

В минфине Орешкин курировал макроэкономическое направление, до этого работал в "ВТБ Капитале" и Росбанке.