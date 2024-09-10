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Главой МИД Швеции стала Мария Мальмер Стенергард

Главой МИД Швеции стала Мария Мальмер Стенергард Экс-министр по вопросам миграции Мария Мальмер Стенергард назначена новым министром иностранных дел Швеции.
Другие страны
10 сентября 2024 г. 17:38
Главой МИД Швеции стала Мария Мальмер Стенергард

Экс-министр по вопросам миграции Мария Мальмер Стенергард назначена новым министром иностранных дел Швеции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Ульф Кристерссон, представляя на открытии парламента во вторник свой обновленный кабинет.

"Будет два новых министра, которые очень хорошо дополнят правительство, - сказал он. - Министром иностранных дел станет Мария Мальмер Стенергард".

Премьер также объявил, что новым министром по делам ЕС назначена Йессика Русенкранц.

Бывший министр иностранных дел Тобиас Билльстрём 4 сентября сообщил, что покидает свой пост. Он также рассказал, что во время своего пребывания на посту главы внешнеполитического ведомства особенно гордится присоединением Швеции к НАТО после более 200 лет нейтралитета и тем, что "правительство провело историческую реструктуризацию шведской политики безопасности".

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