 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Главой концерна Volkswagen стал Маттиас Мюллер

    Мы можем преодолеть кризис, и мы сделаем это

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Нынешний председатель совета директоров предприятия Porsche Маттиас Мюллер назначен новым руководителем Volkswagen.

    Как передает Report, об этом было объявлено сегодня на заседании наблюдательного совета в центральном офисе концерна в городе Вольфсбург.

    Мюллер последует за смещенным с поста председателя совета директоров предприятия Мартином Винтеркорном.

    "Мы можем преодолеть кризис, и мы сделаем это", - заявил Мюллер в Вольфсбурге.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi