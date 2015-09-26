​Главой концерна Volkswagen стал Маттиас Мюллер

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Нынешний председатель совета директоров предприятия Porsche Маттиас Мюллер назначен новым руководителем Volkswagen.

Как передает Report, об этом было объявлено сегодня на заседании наблюдательного совета в центральном офисе концерна в городе Вольфсбург.

Мюллер последует за смещенным с поста председателя совета директоров предприятия Мартином Винтеркорном.

"Мы можем преодолеть кризис, и мы сделаем это", - заявил Мюллер в Вольфсбурге.