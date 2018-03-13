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    Главой ЦРУ впервые станет женщина

    Джина Хаспел работает в управлении с 1985 года, имеет большой опыт работы за рубежом

    Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп назначил на пост главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джину Хаспел, ранее занимавшую должность заместителя директора, передает Report со ссылкой на американские СМИ.

    Таким образом, впервые главой ЦРУ стала женщина. 

    Напомним, что ранее Д.Трамп назначил главу ЦРУ Майка Помпео на должность госсекретаря США.

    Отмечается, что Д.Хаспел работает в ЦРУ с 1985 года, имеет большой опыт работы за рубежом. Занимала посты замдиректора службы внешней разведки и антитеррористического центра.

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