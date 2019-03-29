Главой Центрального командования ВС США назначен Кеннет Маккензи

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан объявил о назначении Кеннета Маккензи на должность главы Центрального командования ВС США, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня для меня было честью принять отставку генерала Джозефа Вотела после 40 лет выдающейся службы и приветствовать Кеннета Маккензи во главе невероятной команды Центрального командования ВС США", - написал Шанахан в Twitter.

В сферу оперативной ответственности Центрального командования ВС США входит Ближний Восток, Восточная Африка и Центральная Азия.