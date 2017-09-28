Главный военный прокурор Украины опроверг диверсии на территории складов в Винницкой области

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Никакие диверсионные группы на территории Винницкой области, где вечером 26 сентября начались взрывы боеприпасов, обнаружены не были, никого не задерживали и никто не сбежал.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

"Диверсионных групп, о которых говорит Facebook или другие, следствие ... на территории Винницкой области не установило, данных об этом нет. Второе: данных о беспилотных летальных аппаратах следствие, которое начало работать через полтора часа с начала взрывов, не установило... Никаких групп, о которых говорил советник министра обороны, ДРГ или тех, кого задержали или кто-то сбежал, - не было", - заявил А. Матиос на брифинге в Одессе.

Он также уточнил, что на складах боеприпасов в Калиновке не работала пожарная сигнализация, а также не хватало 50% технических средств охраны.

Главный военный прокурор отметил, что имеет место кадровая проблема с сотрудниками военизированной охраны, которые имеют крайне низкую заработную плату, а работают там в основном пожилые люди. Он указал, что на момент возникновения чрезвычайного происшествия арсенал охраняло только несколько постов зенитного прикрытия арсенала и 17 сотрудников военизированной охраны.

Отметим, что 26 сентября в подразделения ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах министерства обороны, расположенных вблизи поселка Калиновка Винницкой области. На арсенале, площадь которого составляет около 60 га, хранится 188 тыс. тонн боеприпасов. По информации Генштаба Украины, пожар в общей сложности охватил 10% складов.