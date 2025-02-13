Главный тренер сборной РФ: Турнир Большого шлема в Баку станет шансом для молодых дзюдоистов

Молодые российские дзюдоисты на турнире Большого шлема в Баку получат возможность показать весь свой потенциал наравне с опытными членами сборной.

Молодые российские дзюдоисты на турнире Большого шлема в Баку получат возможность показать весь свой потенциал наравне с опытными членами сборной.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил старший тренер сборной России Константин Философенко.

"Молодежь у нас перспективная, это будущее нашей команды, ее нужно обкатывать. Ту же возможность сейчас используют и наши коллеги в других сборных. Хотелось бы, чтобы проявили себя и молодые спортсмены, и лидеры. Главный принцип - лучше умереть в бою, чем потом после него страдать и плакать. Я думаю, что наша команда способна показать в Баку достойный результат", - отметил Философенко.

Отметим, что турнир пройдет с 14 по 16 февраля.