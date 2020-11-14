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Главный советник Бориса Джонсона покинул свой пост

Главный советник Бориса Джонсона покинул свой пост Доминик Каммингс, главный советник премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона покинул свой пост.
Другие страны
14 ноября 2020 г. 04:55
Главный советник Бориса Джонсона покинул свой пост
Доминик Каммингс

Доминик Каммингс, главный советник премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона покинул свой пост.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу на своей странице в Twitter главный политический обозреватель радиостанции Times Radio Томас Ньютон Данн.

"Мне сообщили, что это действительно произошло. Дом Каммингс сегодня навсегда покинул Даунинг-стрит, 10, решив не дожидаться Рождества", - написал он. В четверг вечером вещательная корпорация BBC сообщила о том, что советник Джонсона уйдет в отставку в конце декабря, что позднее подтвердили члены британского кабинета министров и сам Каммингс.

Как свидетельствуют снимки, сделанные фотокорреспондентом агентства Reuters, в пятницу вечером Каммингс вышел из премьерской канцелярии с большой картонной коробкой в руках, предположительно, унося с рабочего места личные вещи.

Как пишет газета The Guardian, отставка Каммингса приведет к серьезным перестановкам в премьерской канцелярии на Даунинг-стрит, 10, где сейчас многие ключевые посты занимают организаторы агитационной кампании за выход Великобритании из ЕС. Предполагается, что это поможет улучшить имидж премьер-министра и наладить его отношения с теми членами его собственной партии, которые не испытывают симпатий к Каммингсу и его команде.

О причинах отставки советника официально не сообщается, однако еще в январе он заявлял о том, что планирует покинуть свой пост к концу этого года, собрав для Джонсона и его кабинета новую группу советников и экспертов и отладив механизм ее работы. Однако эти планы оказались нарушены начавшейся пандемией COVID-19 и серией скандалов вокруг самого Каммингса и его ставленников.

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