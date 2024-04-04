Главный секретарь МВД Болгарии объявил о своей отставке

Главный секретарь МВД Болгарии (высший профессиональный пост в министерстве) Живко Коцев подал заявление об отставке по собственному желанию.

Главный секретарь МВД Болгарии (высший профессиональный пост в министерстве) Живко Коцев подал заявление об отставке по собственному желанию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В соответствии с регламентом, кабмин должен одобрить отставку главного секретаря, после чего президент Болгарии издаст указ о его освобождении от должности", - говорится в сообщении. На своем посту Коцев работал с сентября 2023 года.

Премьер-министр в отставке Николай Денков отметил, что Коцев работал под постоянным давлением со стороны министра.

"Главный секретарь подал в отставку по личному желанию и причинам. Категорично могу заявить, что никакого давления на него не было", - заявил министр внутренних дел Калин Стоянов, отвечая на вопросы журналистов.