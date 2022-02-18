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Главный санитарный врач США заразился коронавирусом

Главный санитарный врач США заразился коронавирусом Главный санитарный врач США Вивек Мурти и его семья инфицированы коронавирусом.
Другие страны
18 февраля 2022 г. 23:32
Главный санитарный врач США заразился коронавирусом

Главный санитарный врач США Вивек Мурти и его семья инфицированы коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Мурти сообщил в пятницу в Twitter.

"Я, мой пятилетний сын и моя жена Элис сдали тест на коронавирус и получили положительный результат... У меня и Элис легкие симптомы", - заявил Мурти.

Он рассказал, что понимает чувства людей, заразившихся, несмотря на вакцину. "Когда вы максимально себя обезопасили, заражение коронавирусом может раздражать и расстраивать", - констатировал Мурти.

Врач также подчеркнул важность вакцинации. "Вакцины очень эффективны в спасении наших жизней и предотвращении попадания в больницу", - отметил он.

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