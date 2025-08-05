Главный переговорщик Японии по тарифам обсудит в США сроки снижения пошлин на автомобили

Главный переговорщик Японии по тарифам Рёсэй Акадзава планирует посетить США во вторник.
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Сделка, достигнутая после восьмого визита Акадзавы в американскую столицу с апреля, предусматривает 15-процентную пошлину на импорт в США большинства японских товаров. Таким образом, договоренность позволила Японии избежать наихудшего сценария — 25-процентной ставки, которой ранее угрожал президент Дональд Трамп, отмечает агентство.
При этом универсальные пошлины вырастут с 10%, действовавших в последние месяцы. Новая ставка вступит в силу 7 августа. Пошлины на автомобили, как ожидается, будут снижены, но пока неясно, когда именно это снижение начнется.
Учитывая, что в настоящее время пошлины на автомобили составляют 27,5%, включая новую ставку в 25% в этом году и ставку в 2,5%, которая действовала ранее, ожидается, что влияние на экономику Японии будет значительным, считает Bloomberg. На этот сектор приходится основная часть экспорта в США, он является основой занятости и задает темпы роста заработной платы.