Главный переговорщик Японии по тарифам обсудит в США сроки снижения пошлин на автомобили

Главный переговорщик Японии по тарифам Рёсэй Акадзава планирует посетить США во вторник.

Главный переговорщик Японии по тарифам Рёсэй Акадзава планирует посетить США во вторник.

Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, он намерен призвать Вашингтон приступить к снижению пошлин на автомобили в соответствии с соглашением, достигнутым в прошлом месяце.

Сделка, достигнутая после восьмого визита Акадзавы в американскую столицу с апреля, предусматривает 15-процентную пошлину на импорт в США большинства японских товаров. Таким образом, договоренность позволила Японии избежать наихудшего сценария — 25-процентной ставки, которой ранее угрожал президент Дональд Трамп, отмечает агентство.

При этом универсальные пошлины вырастут с 10%, действовавших в последние месяцы. Новая ставка вступит в силу 7 августа. Пошлины на автомобили, как ожидается, будут снижены, но пока неясно, когда именно это снижение начнется.

Учитывая, что в настоящее время пошлины на автомобили составляют 27,5%, включая новую ставку в 25% в этом году и ставку в 2,5%, которая действовала ранее, ожидается, что влияние на экономику Японии будет значительным, считает Bloomberg. На этот сектор приходится основная часть экспорта в США, он является основой занятости и задает темпы роста заработной платы.