О нас
Report Georgia
Аудио новости

Главный охранник экс-главы Афганистана рассказал о его бегстве с деньгами

Главный охранник экс-главы Афганистана рассказал о его бегстве с деньгами Начальник охраны экс-президента Афганистана Ашрафа Гани Пираз Ата Шарифи заявил, что у него есть записи с камер видеонаблюдения из президентского дворца, которые подтверждают, то Гани сбежал из страны с сотнями миллионов долларов США.
Другие страны
10 октября 2021 г. 04:26
Главный охранник экс-главы Афганистана рассказал о его бегстве с деньгами
Ашраф Гани

Начальник охраны экс-президента Афганистана Ашрафа Гани Пираз Ата Шарифи заявил, что у него есть записи с камер видеонаблюдения из президентского дворца, которые подтверждают, то Гани сбежал из страны с сотнями миллионов долларов США.

Как передает Report, об этом сообщает газета Daily Mail.

"У меня есть запись с камер видеонаблюдения из дворца, которая демонстрирует, что человек из афганского ЦБ принес Гани много денег прежде, чем он уехал. Сотни миллионов, возможно, миллиардов долларов... Эти деньги предназначались для валютной биржи", - сказал газете Шарифи.

Бывший начальник охраны пообещал поделиться доказательствами хищения средств, когда он будет в "безопасном месте." Отмечается, что экс-начальник охраны не успел эвакуироваться из Афганистана и скрывается от боевиков движения "Талибан" в стране.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Əfqanıstanın keçmiş prezidentinin mühafizəçisi: “Əşrəf Qani ölkədən milyonlarla dolları aparıb”

Другие новости из категории

Премьер Чехии признал поражение на парламентских выборах
Премьер Чехии признал поражение на парламентских выборах
10 октября 2021 г. 05:30
В Индии по подозрению в убийстве задержан сын главы МВД
В Индии по подозрению в убийстве задержан сын главы МВД
10 октября 2021 г. 04:56
В Колумбии человеку с неизлечимой болезнью впервые позволят умереть от эвтаназии
В Колумбии человеку с неизлечимой болезнью впервые позволят умереть от эвтаназии
10 октября 2021 г. 03:47
Сегодня в Ираке пройдут досрочные парламентские выборы
Сегодня в Ираке пройдут досрочные парламентские выборы
10 октября 2021 г. 02:34
В Мали освободили колумбийскую монахиню, удерживавшуюся боевиками с 2017 года
ФотоВ Мали освободили колумбийскую монахиню, удерживавшуюся боевиками с 2017 года
10 октября 2021 г. 01:27
Экс-депутат парламента Египта осужден на пожизненное заключение
Экс-депутат парламента Египта осужден на пожизненное заключение
10 октября 2021 г. 00:42
Названо самое смертоносное вооружение США
ФотоНазвано самое смертоносное вооружение США
10 октября 2021 г. 00:21
Талибы рассказали о планах США предоставить Афганистану вакцину от COVID
Талибы рассказали о планах США предоставить Афганистану вакцину от COVID
9 октября 2021 г. 22:25
Канцлер Австрии объявил об отставке
Канцлер Австрии объявил об отставке
9 октября 2021 г. 21:54
Оппозиция побеждает на парламентских выборах в Чехии
Оппозиция побеждает на парламентских выборах в Чехии
9 октября 2021 г. 21:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi