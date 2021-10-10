Главный охранник экс-главы Афганистана рассказал о его бегстве с деньгами

Начальник охраны экс-президента Афганистана Ашрафа Гани Пираз Ата Шарифи заявил, что у него есть записи с камер видеонаблюдения из президентского дворца, которые подтверждают, то Гани сбежал из страны с сотнями миллионов долларов США.

Начальник охраны экс-президента Афганистана Ашрафа Гани Пираз Ата Шарифи заявил, что у него есть записи с камер видеонаблюдения из президентского дворца, которые подтверждают, то Гани сбежал из страны с сотнями миллионов долларов США.

Как передает Report, об этом сообщает газета Daily Mail .

"У меня есть запись с камер видеонаблюдения из дворца, которая демонстрирует, что человек из афганского ЦБ принес Гани много денег прежде, чем он уехал. Сотни миллионов, возможно, миллиардов долларов... Эти деньги предназначались для валютной биржи", - сказал газете Шарифи.

Бывший начальник охраны пообещал поделиться доказательствами хищения средств, когда он будет в "безопасном месте." Отмечается, что экс-начальник охраны не успел эвакуироваться из Афганистана и скрывается от боевиков движения "Талибан" в стране.