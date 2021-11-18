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Главный инфекционист США рассказал о риске ухудшения ситуации с COVID-19 зимой

Главный инфекционист США рассказал о риске ухудшения ситуации с COVID-19 зимой Руководитель Национального института аллергических и инфекционных заболеваний, главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что в Соединенных Штатах зимой существует риск ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусной инфекцией из-за ослабленного
Другие страны
18 ноября 2021 г. 08:54
Главный инфекционист США рассказал о риске ухудшения ситуации с COVID-19 зимой

Руководитель Национального института аллергических и инфекционных заболеваний, главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что в Соединенных Штатах зимой существует риск ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусной инфекцией из-за ослабленного иммунитета и повышенной активности штамма "дельта".

Как передает Report, об этом сообщается на сайте телеканала ABC.

Он отметил, что невакцинированные люди наиболее уязвимы для коронавируса. В существующих условиях быстро распространяемого штамма "дельта" растет динамика заболеваемости, которая негативно влияет на тех, кто прививку уже получил, утверждает Фаучи.

"Таким образом, речь идет о двойном ударе. Мы столкнемся со случаями заражения после вакцинации в гораздо большем числе, чем мы их наблюдаем в настоящее время среди вакцинированных людей", - сказал главный инфекционист США.

По его словам, зафиксированное увеличение роста числа заражений COVID-19 в Штатах является тревожным в условиях приближающегося праздничного сезона.

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Версия на английском языке US infectious disease expert warns of risk of worsening situation with COVID in winter
Версия на азербайджанском языке ABŞ-ın baş infeksionisti: "Qışda koronavirusla bağlı vəziyyət pisləşə bilər"

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