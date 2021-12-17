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Главный инфекционист США: "Омикрон"-штамм вскоре станет доминирующим

Главный инфекционист США: "Омикрон"-штамм вскоре станет доминирующим "Омикрон" является самым заразным из всех зафиксированных на данный момент вариантов нового коронавируса.
Другие страны
17 декабря 2021 г. 06:46
Главный инфекционист США: Омикрон-штамм вскоре станет доминирующим

"Омикрон" является самым заразным из всех зафиксированных на данный момент вариантов нового коронавируса.

Как передает Report, об этом директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил на видеоконференции, организованной Фондом торговой палаты США.

"Это наиболее легко передающий вызывающий ковид вирус, с которым нам приходилось иметь дело к настоящему моменту", - сказал он. По словам Фаучи, число случаев заражения омикрон-штаммом удваивается в среднем каждые три дня.

Американский эксперт также подтвердил, что, по его оценкам, омикрон-штамм вскоре станет доминирующим в США, однако на данный момент преобладающим в стране все еще остается вариант "дельта". "Вероятно, около 95% случаев заражения - это "дельта". Так что мы находимся в середине повторного всплеска дельта-штамма", - сказал он. Как пояснил руководитель института, число случаев инфицирования дельта-вариантом сокращалось после летней вспышки, однако начало вновь расти в последние несколько недель. "Мы дошли примерно до 60-70 тыс. случаев заражения в день. Сейчас этот показатель увеличился до 115 тыс. случаев, увеличилось число случаев госпитализации, в день фиксируется более тысячи летальных исходов", - добавил главный инфекционист США.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-ın baş infeksionisti: "Omikron" ştamı dünyada sürətlə yayılır"

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