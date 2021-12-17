Главный инфекционист США: "Омикрон"-штамм вскоре станет доминирующим

"Омикрон" является самым заразным из всех зафиксированных на данный момент вариантов нового коронавируса.

"Омикрон" является самым заразным из всех зафиксированных на данный момент вариантов нового коронавируса.

Как передает Report, об этом директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил на видеоконференции, организованной Фондом торговой палаты США.

"Это наиболее легко передающий вызывающий ковид вирус, с которым нам приходилось иметь дело к настоящему моменту", - сказал он. По словам Фаучи, число случаев заражения омикрон-штаммом удваивается в среднем каждые три дня.

Американский эксперт также подтвердил, что, по его оценкам, омикрон-штамм вскоре станет доминирующим в США, однако на данный момент преобладающим в стране все еще остается вариант "дельта". "Вероятно, около 95% случаев заражения - это "дельта". Так что мы находимся в середине повторного всплеска дельта-штамма", - сказал он. Как пояснил руководитель института, число случаев инфицирования дельта-вариантом сокращалось после летней вспышки, однако начало вновь расти в последние несколько недель. "Мы дошли примерно до 60-70 тыс. случаев заражения в день. Сейчас этот показатель увеличился до 115 тыс. случаев, увеличилось число случаев госпитализации, в день фиксируется более тысячи летальных исходов", - добавил главный инфекционист США.