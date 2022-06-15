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Главный инфекционист США Фаучи заразился коронавирусом

Главный инфекционист США Фаучи заразился коронавирусом Советник президента США по борьбе с пандемией коронавируса Энтони Фаучи сдал положительный тест на коронавирус.
Другие страны
15 июня 2022 г. 23:34
Главный инфекционист США Фаучи заразился коронавирусом

Советник президента США по борьбе с пандемией коронавируса Энтони Фаучи сдал положительный тест на коронавирус.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщают американские СМИ, ссылаясь на Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США.

Отмечается, что в последние дни он не находился в тесном контакте с американским президентом Джо Байденом или другими высокопоставленными представителями администрации США.

Согласно заявлению Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, у 81-летнего Фаучи проявляются симптомы средней тяжести. Он самоизолировался, но продолжает работать в дистанционном формате.

Отметим, что Фаучи является ведущим американским вирусологом, а также активным сторонником вакцинации. Он продвигал многие инициативы, связанные, в частности с одобрением бустерных доз. Он сам прошел полный курс вакцинации и получил две дополнительные дозы вакцины от COVID-19. Специалист начинал бороться с пандемией COVID-19 в США еще при президенте Дональде Трампе. СМИ сообщали, что между ними возникали разногласия. В итоге Фаучи продолжил работать уже в администрации Байдена и регулярно подвергался критике со стороны конгрессменов-республиканцев.

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