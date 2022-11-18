Главный экономический советник Байдена планирует уйти со своего поста

Глава Национального экономического совета Белого дома Брайан Диз намерен покинуть свой пост.
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Ожидается, что 44-летний Диз оставит свою должность, которую он занимает с 2020 года, весной-летом следующего года. Отмечается, что администрация президента США Джо Байдена не хочет ухода своего ведущего экономического советника в ситуации, когда экономика страны испытывает серьезное давление.
В качестве замены Дизу в Белом доме рассматривают кандидатуру заместителя министра финансов Адевале Адейемо, помимо этого на данный пост может претендовать Джин Сперлинг, который уже возглавлял Национальный экономический совет при 44-м президенте США Бараке Обаме, а сейчас работает координатором Белого дома по реализации пакета мер по развитию инфраструктуры страны.
Отмечается, что вместе с Дизом свою должность может также оставить председатель Совета экономических консультантов при Белом доме Сесилия Роуз. Экономист планирует вернуться к работе в Принстонском университете.