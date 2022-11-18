Главный экономический советник Байдена планирует уйти со своего поста

Глава Национального экономического совета Белого дома Брайан Диз намерен покинуть свой пост.

Глава Национального экономического совета Белого дома Брайан Диз намерен покинуть свой пост.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Ожидается, что 44-летний Диз оставит свою должность, которую он занимает с 2020 года, весной-летом следующего года. Отмечается, что администрация президента США Джо Байдена не хочет ухода своего ведущего экономического советника в ситуации, когда экономика страны испытывает серьезное давление.

В качестве замены Дизу в Белом доме рассматривают кандидатуру заместителя министра финансов Адевале Адейемо, помимо этого на данный пост может претендовать Джин Сперлинг, который уже возглавлял Национальный экономический совет при 44-м президенте США Бараке Обаме, а сейчас работает координатором Белого дома по реализации пакета мер по развитию инфраструктуры страны.

Отмечается, что вместе с Дизом свою должность может также оставить председатель Совета экономических консультантов при Белом доме Сесилия Роуз. Экономист планирует вернуться к работе в Принстонском университете.