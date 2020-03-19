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Главный переговорщик ЕС по Brexit заразился коронавирусом

​Главный переговорщик ЕС по Brexit заразился коронавирусом

Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье заразился коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил он сам. 

"Я хочу сообщить вам, что мой тест на коронавирус оказался положительным", - сказал он.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Случаи заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрированы уже в более чем 150 странах.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.

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