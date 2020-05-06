Главный инфекционист США: COVID-19 мутировал без вмешательства человека

Имеющиеся научные данные говорят о том, что коронавирус нового типа мутировал в дикой природе без какого-либо вмешательства человека. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом рассказал директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи в интервью National Geographic.

Главный инфекционист США констатировал, что вирус ранее мог заражать только летучих мышей, но впоследствии эволюционировал. Имеющиеся научные данные "очень убедительно говорят в пользу того, что инфекцией не могли искусственно или преднамеренно управлять", подчеркнул Фаучи.

"Все, что касается этой постепенной эволюции, явно свидетельствует в пользу того, что этот вирус эволюционировал в природе, а потом преодолел порог между видам", – пояснил специалист. Он добавил, что речь идет лишь о "естественных мутациях".

Фаучи также не поддержал версию о том, что ученые в Китае обнаружили вирус в дикой природе, доставили его образцы в лабораторию, а позже инфекция из-за некой ошибки стала распространяться из этого учреждения. Главный инфекционист США констатировал, что даже не считает нужным серьезно обсуждать такую возможность.

Инфекционист выразил опасения в связи с тем, что осенью и зимой текущего года в США может возникнуть новая волна коронавирусной инфекции. "Не думаю, что есть шансы на то, что вирус просто исчезнет, – добавил он. – Он по-прежнему будет присутствовать, он вновь распространится, если это допустить".

Версию о том, что вирус был создан искусственно, озвучил 3 мая госсекретарь США Майкл Помпео. По его словам, у Вашингтона есть доказательства того, что коронавирус якобы начал распространяться из лаборатории в китайском Ухане.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.