Главная свидетельница по делу Немцова заявила об угрозах в свой адрес

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Главная свидетельница по делу об убийстве российского политика Бориса Немцова, украинская модель Анна Дурицкая подала жалобу в связи с угрозами в свой адрес. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в сообщении на сайте генеральной прокуратуры Украины.

Жалоба была подана в правоохранительные органы Украины 5 марта. А. Дурицкая сообщила "об угрозе ее жизни со стороны неизвестных лиц во время пребывания по месту жительства родителей".

По данному факту возбуждено уголовное дело. Генпрокуратура поручила принять меры для обеспечения безопасности жизни и здоровья А. Дурицкой.

Напомним, 23-летняя модель А. Дурицкая находилась в компании Б. Немцова в момент его убийства, произошедшего в центре Москвы в ночь на 28 февраля.