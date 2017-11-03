Главная опорная точка ИГИЛ в Ираке освобождена от террористов

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Иракская армия освободила от террористической группировки ИГИЛ поселок Аль-Каим.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил один из командиров иракской армии Нуман Абед Эль-Зубей.

"Мы восстановили контроль над последней крепостью ИГИЛ в Ираке - Аль-Каим", - подчеркнул он.

Также распространилась информация об избавлении сирийского города Дайр-эз-Заур от террористической группировки.

Отметим, что операция по очистке от террористов ИГИЛ поселков Аль-Каим и Рава, расположенных на границе Ирака с Сирией, началась 26 октября.