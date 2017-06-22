Главная мечеть Мосула после взрыва лишилась минарета - ФОТО

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Главная мечеть Мосула после взрыва лишилась минарета. Отсутствие минарета видно на фото.
Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, террористы запрещенной организации ИГИЛ взорвали мечеть Ан-Нури вечером 21 июня. Также экстремисты подорвали расположенный поблизости минарет.
Ранее поступила информация, что иракским военнослужащим удалось приблизиться к позициям боевиков на расстоянии 200 метров от мечети.
Отмечается, что количество оставшихся в городе боевиков не превышает 500 человек.
News DepartmentАвтор новости
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