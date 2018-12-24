Главная елка США осталась без иллюминации из-за приостановки работы правительства

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Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Главная рождественская елка США, установленная на большой лужайке перед Белым домом, останется без иллюминации из-за приостановки работы правительства, передает Report со ссылкой на РИА "Новости."

Частичная приостановка правительства осложнила починку электрической гирлянды на елке, поврежденной взобравшимся на дерево в минувшую пятницу неизвестным мужчиной. По словам полиции, он находился в состоянии "эмоционального расстройства". Стражам порядка удалось уговорить его слезть с дерева, после чего он был доставлен в больницу для психиатрического освидетельствования.

"Во время частичной приостановки работы правительства центр для посетителей Белого дома и площадка с рождественской елкой будут закрыты", - говорится в заявлении Национальной парковой службы.

На прошлой неделе члены Демократической партии в Сенате Конгресса США и администрация Трампа из-за разногласий по поводу строительства стены на границе с Мексикой не смогли согласовать документ о временном продлении финансирования федерального правительства. В результате оно частично приостановило свою работу как минимум до 27 декабря.