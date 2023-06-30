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Главком ВСУ Залужный рассказал об украинском контрнаступлении

Главком ВСУ Залужный рассказал об украинском контрнаступлении Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что украинские воины в ходе наступательных действий каждый день продвигаются вперед - пусть даже на 500 метров, и подчеркнул, что контрнаступление - “это не шоу”.
Другие страны
30 июня 2023 г. 16:07
Главком ВСУ Залужный рассказал об украинском контрнаступлении

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что украинские воины в ходе наступательных действий каждый день продвигаются вперед - пусть даже на 500 метров, и подчеркнул, что контрнаступление - “это не шоу”.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, в интервью The Washington Post он выразил разочарование тем, что, Украина до сих пор не получила современных истребителей. Также по словам Залужного, украинские войска также должны использовать не меньше артиллерийских снарядов, чем их противник, но из-за ограниченных ресурсов их иногда превосходят в десять раз.

Генерал сказал, что его “бесит”, когда он слышит, что долгожданное контрнаступление Украины на востоке и юге страны началось медленнее, чем ожидалось. По его словам, его войска каждый день продвигаются вперед - пусть даже всего на 500 метров.

“Это не шоу”, — сказал Залужный в среду в своем кабинете в Генштабе Украины.

“Это не шоу, которое смотрит весь мир и делает ставки или что-то в этом роде. Каждый день каждый метр дается кровью”, - подчеркнул генерал.

Он отметил, что без полным поставок оружия, “эти планы вообще неосуществимы”: “Но они выполняются. Да, может быть, не так быстро, как хотелось бы участникам шоу, наблюдателям, но это их проблемы”.

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