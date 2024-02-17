Главком ВСУ сообщил о выводе войск из Авдеевки

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил о выводе подразделений из города Авдеевки.
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Отмечается, что данное решение принято во избежание окружения и сохранения жизни военнослужащих.
"Исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг Авдеевки, во избежание окружения и сохранения жизни и здоровья военнослужащих, принял решение о выводе наших подразделений из города и переходе к обороне на более выгодных рубежах", - написал генерал.
Он отметил, что украинские защитники достойно выполнили свой воинский долг, сделали все возможное для уничтожения лучших российских воинских частей, а также нанесли противнику значительные потери в живой силе и технике.
"Принимаем меры для стабилизации обстановки и удержания занимаемых позиций. Жизнь военнослужащих - высшая ценность. Авдеевку мы все равно вернем", - написал Сырский.
Ранее об отходе с укрепрайона "Зенит", бывшей базы ПВО на юго-востоке города, сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.