О нас

Главком ВСУ сообщил о выводе войск из Авдеевки

Главком ВСУ сообщил о выводе войск из Авдеевки Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил о выводе подразделений из города Авдеевки.
Другие страны
17 февраля 2024 г. 05:09
Главком ВСУ сообщил о выводе войск из Авдеевки

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил о выводе подразделений из города Авдеевки.

Как передает Report со ссылкой на "УНИАН", об этом он сообщил на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Отмечается, что данное решение принято во избежание окружения и сохранения жизни военнослужащих.

"Исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг Авдеевки, во избежание окружения и сохранения жизни и здоровья военнослужащих, принял решение о выводе наших подразделений из города и переходе к обороне на более выгодных рубежах", - написал генерал.

BBC News Русская служба, данные на 16 февраля
BBC News Русская служба, данные на 16 февраля

Он отметил, что украинские защитники достойно выполнили свой воинский долг, сделали все возможное для уничтожения лучших российских воинских частей, а также нанесли противнику значительные потери в живой силе и технике.

"Принимаем меры для стабилизации обстановки и удержания занимаемых позиций. Жизнь военнослужащих - высшая ценность. Авдеевку мы все равно вернем", - написал Сырский.

Ранее об отходе с укрепрайона "Зенит", бывшей базы ПВО на юго-востоке города, сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Алаа Аль-Хурдажи: COP29 будет ориентирован на финансирование программ по изменению климата
Алаа Аль-Хурдажи: COP29 будет ориентирован на финансирование программ по изменению климата
16 февраля 2024 г. 13:57
В прошлом году в Азербайджане зарегистрировано более 100 патентов на изобретения
В прошлом году в Азербайджане зарегистрировано более 100 патентов на изобретения
15 февраля 2024 г. 16:48
Член бюро COP: Азербайджан предпринял значительные шаги на пути к построению зеленой экономики
Член бюро COP: Азербайджан предпринял значительные шаги на пути к построению "зеленой" экономики
14 февраля 2024 г. 12:41
Аналитик: Для формирования правительства в Пакистане предстоят сложные переговоры
Аналитик: Для формирования правительства в Пакистане предстоят сложные переговоры
13 февраля 2024 г. 17:29
Министерство: Уральские авиалинии не согласовывали рейс Жуковский-Баку
Министерство: "Уральские авиалинии" не согласовывали рейс Жуковский-Баку
12 февраля 2024 г. 18:18
В Узбекистане в этом году пройдут парламентские выборы
В Узбекистане в этом году пройдут парламентские выборы
12 февраля 2024 г. 12:43
Министр: Оборонная промышленность Украины кардинально меняет ситуацию на поле боя
Министр: Оборонная промышленность Украины кардинально меняет ситуацию на поле боя
10 февраля 2024 г. 12:38
Украинский министр рассказал о производстве военных дронов в стране
Украинский министр рассказал о производстве военных дронов в стране
9 февраля 2024 г. 18:54
Политолог: ЕС стремится к большему контролю, но бессилен справиться с проблемами стран союза
Политолог: ЕС стремится к большему контролю, но бессилен справиться с проблемами стран союза
9 февраля 2024 г. 15:04
Самир Шарифов: Дополнительные доходы и сэкономленные средства будут направлены в первую очередь в Карабах
Самир Шарифов: Дополнительные доходы и сэкономленные средства будут направлены в первую очередь в Карабах
8 февраля 2024 г. 16:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi