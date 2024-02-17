Главком ВСУ сообщил о выводе войск из Авдеевки

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил о выводе подразделений из города Авдеевки.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил о выводе подразделений из города Авдеевки.

Как передает Report со ссылкой на "УНИАН", об этом он сообщил на своей официальной странице в социальной сети Facebook .

Отмечается, что данное решение принято во избежание окружения и сохранения жизни военнослужащих.

"Исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг Авдеевки, во избежание окружения и сохранения жизни и здоровья военнослужащих, принял решение о выводе наших подразделений из города и переходе к обороне на более выгодных рубежах", - написал генерал.

BBC News Русская служба, данные на 16 февраля

Он отметил, что украинские защитники достойно выполнили свой воинский долг, сделали все возможное для уничтожения лучших российских воинских частей, а также нанесли противнику значительные потери в живой силе и технике.

"Принимаем меры для стабилизации обстановки и удержания занимаемых позиций. Жизнь военнослужащих - высшая ценность. Авдеевку мы все равно вернем", - написал Сырский.

Ранее об отходе с укрепрайона "Зенит", бывшей базы ПВО на юго-востоке города, сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.